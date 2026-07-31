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Культура

Дочь Канье Уэста без объяснения причин отменила свой первый тур

Дочь рэпера Уэста Норт отменила гастроли без объяснения причин
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Дочь американского рэпера Канье Уэста Норт Уэст без объяснения причин отменила свой первый тур. Об этом сообщает Just Jared со ссылкой на ее коллегу по гастролям, рэпершу Молли Сантану.

Концертный тур должен был состояться в августе.

«Всем, кто купил билеты на тур, приношу свои искренние извинения. Я знаю, что многие из вас потратили деньги, заработанные тяжелым трудом», — обратилась к поклонникам она.

В феврале издание The Sun сообщило, что Норт Уэст собирается запустить свой бренд одежды и украшений. Ее мать, предпринимательница Ким Кардашьян, подала три заявки на регистрацию товарного знака для новой линии продукции «NOR11» в различных категориях. Название состоит из первых трех букв имени ее старшей дочери и возраста, в котором та придумала коллекцию одежды.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст готовит стадионное шоу в Казахстане.

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