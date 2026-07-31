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Культура

Друг-онколог о жизни Эдиты Пьехи: «Выглядит отлично»

Онколог Егоров: 89-летняя Пьеха живет с помощницами в небольшом доме
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Народной артистке СССР Эдите Пьехе 31 июля исполнилось 89 лет. О том, как она живет сейчас, в беседе с spb.aif.ru рассказал советник председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, врач-онколог и друг певицы Александр Егоров.

По словам Егорова, Пьеха проживает в небольшом загородном доме с гостиной, камином и столовой, обставленном по вкусу и предпочтениям хозяйки. Грядок с овощами у нее на участке нет, но растет много хвойных деревьев — туи, рододендроны, сосны. По хозяйству ей помогают две проверенные помощницы.

«Вера Михайловна в доме уже с 1965-го года, Екатерина Александровна с 90-х годов. Все живут дружно, обязанности распределены. От решений бытовых вопросов — до медицинской помощи, если понадобится. Нередко приезжают и дочь, внуки», — отметил врач.

Друг звезды добавил, что несмотря на разные по самочувствию дни, Пьеха никогда не показывает, что устала.

«Выглядит она отлично, кожа лица, например, великолепная. Хотя она не прибегала к пластике или специальным процедурам. Обычный косметический уход, как у большинства женщин. Каждый раз, когда я прихожу, она протягивает руку и это красивая, хорошая рука, а рукопожатие сильное и энергичное», — рассказал Егоров.

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