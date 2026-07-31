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Культура

Стало известно о трагической судьбе режиссера культовой «Человеческой многоножки»

Режиссер Том Сикс шесть лет прожил в изоляции из-за рассеянного склероза
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Стало известно о трагической судьбе нидерландского режиссера Тома Сикса — автора культового боди-хоррора «Человеческая многоножка». Как пишет Variety, кинематографист решил попрощаться с поклонниками.

Он объявил о выходе своего последнего фильма «Конец Тома Сикса». Автор самостоятельно выпустит фильм 15 августа на YouTube, а также на DVD-дисках.

Сикс заявил, что его неспособность выпустить свой последний художественный фильм «Клуб Онания», была ключевой причиной ухудшения его здоровья.

«В течение 14 лет он жил с рассеянным склерозом, храня диагноз в тайне. После трилогии «Человеческая многоножка» он создал новый сатирический фильм под названием «Клуб Онания' (2019). Несмотря на восторженные отзывы и просьбы фанатов о премьере, киноиндустрия, в которой доминирует политкорректность, отказалась к нему прикасаться. Длительная, чрезвычайно напряженная борьба ускорила его болезнь и полностью разрушила организм до такой степени, что сейчас он приближается к концу своей жизни», — рассказали представители режиссера.

Для кинопроекта «Конец Тома Сикса» режиссер документировал свое ухудшающееся здоровье.

«В течение шести лет он жил в полной изоляции, в темноте своего амстердамского дома, ему нечего было терять, и он был одержим идеей создать что-то в последний раз. Веселый документальный фильм, похожий на лихорадочный сон (с участием актеров), рассказывает об абсурдности существования, киноиндустрии, его кончине и ограничениях свободы творчества. Замученный художник — это не миф», — говорится в пресс-релизе.

Ранее Джим Керри высказался о кончине режиссера фильма «Маска».

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