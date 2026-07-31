Маска из «Крика» уйдет с молотка

В США продадут на аукционе маску из «Крика» и топор из «Сияния»

Маска из фильма 1996 года «Крик» уйдет с молотка в США. Об этом сообщается на сайте аукциона Propstore.

Также на аукционе продадут топор из «Сияния» (1980), перчатки из картины «Эдвард руки-ножницы» (1990) и другие предметы, связанные с кино и телевидением. Торги пройдут в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) с 26 по 29 августа.

«Компания Propstore представляет четырехдневный аукцион, где будет выставлено более 1,4 тыс. лотов, связанных с кино и телевидением, а также более 300 лотов с автографами и памятными вещами из мира спорта», — рассказывают организаторы.

Кроме того, на аукционе можно будет купить янтарную окаменелость с комаром из вступительной сцены «Парка Юрского периода» (1993), костюм кролика из фильма «Донни Дарко» (2001), броню Железного Человека из фильма «Первый мститель: Противостояние» (2016) и клылки оборотня из клипа Майкла Джексона на песню «Thriller» (1982)

Предметы стоят от $50 тыс. до $500 тыс.

Ранее куртка главы Nvidia была продана на аукционе за 960 тысяч долларов.