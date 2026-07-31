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Культура

Долина оценила уровень заботы государства об артистах в России

Певица Долина: государство заботится об артистах лучше, чем в советское время
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Народная артистка России Лариса Долина оценила уровень заботы государства об артистах в России. Ее цитирует ТАСС.

По словам Долиной, сейчас страна заботится об артистах лучше, чем в советское время.

«Раньше в советское время случались такие неприятные, мягко говоря, эпизоды с очень большими артистами, которые достигали определенного возраста и по этой причине их не звали сниматься в кино. О них постепенно забывали, забывало государство», — вспоминает она.

Многих из таких людей, рассказывает артистка, не стало в нищете. Сейчас, продолжила Долина, заслуженным и народным артистам положены социальные выплаты. Уже пять лет Долина, кроме обычной пенсии, получает специальную социальную пенсию от правительства Москвы как народная артистка.

Компенсационная выплата для артистов, вышедших на пенсию и проживающих в Москве действует с 2018 года и периодически индексируется. Дополнительная к пенсии выплата в 2026 году составляет 44 473 рубля. В Санкт-Петербурге выплата для народных артистов составляет 30 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, кому повысят пенсии с 1 августа 2026 года и на сколько.

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