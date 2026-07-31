Звезда «СашиТани» раскрыла главный секрет счастливых отношений

Звезда «СашиТани» Алина Ланина поделилась, что для нее в счастливых отношениях особенно важны поддержка и отсутствие манипуляции друг другом. Об этом она рассказала в беседе с «Леди Mail».

Ланина назвала своего избранника, имя которого она держит в тайне, мудрым человеком. Актриса также отметила, что благодаря профессии сама она научилась контролировать собственные эмоции и анализировать их. Благодаря этому паре удается решать все конфликты, уступать друг другу и искать баланс.

«Наш дом официально мой и я в состоянии сама себя обеспечивать — это мое решение, так я себя чувствую счастливее, есть ощущение материального трофея за свою работу. Тут у каждой девушки своя зона комфорта. Он обеспечивает себя, нас. У него есть свое жилье. В кризисные моменты мы всегда можем побыть в одиночестве. Предполагаю, что это тоже влияет на качество отношений, мы вместе не из-за бытовой безысходности, когда люди живут под одной крышей, только потому что им некуда уехать, или женщина остается с мужчиной только потому что у нее нет своих денег», — раскрыла знаменитость.

По словам Ланиной, в ее отношениях исключены манипуляции. Они с возлюбленным остаются вместе только потому, что им хорошо друг с другом. Актриса назвала себя с избранником командой, поддержкой и друзьями. Также артистка добавила, что ее партнер является замечательным отцом, который все делает по дому.

Алина Ланина растит двоих детей: четырехлетнего сына Льва и двухлетнюю дочь Надежду.

Актриса недавно заявила в соцсетях, что официально у нее нет мужа. Знамнитость отказалась регистрировать отношения с отцом своих детей. Ланина скрывает имя возлюбленного, но она говорила, что ее избранник тоже творческий человек. Мужчина снимался в кино, а теперь занимается другими проектами в этой сфере. По словам звезды, он спокойно относится к ее участию в постельных сценах и даже может дать совет, как это будет лучше смотреться в кадре. Актриса отмечала, что ей повезло встретить человека, который понимает и принимает «правила» актерской профессии.

Артистка не скрывает, что живет с семьей в доме, который купила сама. По словам знаменитости, отец детей помогал ей выбирать недвижимость, но деньги она вложила свои. Ланина подчеркнула, что ей было важно в первую очередь обеспечить себя жильем, и она рада осуществлению своей мечты.

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