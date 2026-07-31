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Культура

Эксперт Минпросвещения назвала претендента на звание «слово года»

Профессор Козловская: «нишевый» может претендовать на звание «слово года»
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Слово «нишевый» в последние годы стало очень распространенным и, по мнению многих специалистов, может претендовать на звание «слово года». Об этом ТАСС рассказала эксперт Минпросвещения, профессор кафедры русского языка филологического факультета Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена Наталия Козловская.

По ее словам, слово ощущается многими как «свежий» неологизм, однако в словарях оно существует.

«Нишевый» обозначает то, что рассчитано на узкий круг, например нишевый журнал, проект, продукт, парфюмпотребителей.

В 2025 году в рамках проекта «Слово Государства Российского» Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации словами года были признаны «рождаемость», «лидерство», «государство-цивилизация», «интеллект и интеллектуальный», а также словосочетание «языковая политика».

В 2024 году — «суверенитет», «самореализация», «неолиберальный» и «историческое просвещение».

Ранее россияне назвали главное слово 2025 года.

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