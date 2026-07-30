Адвокат рассказала об обжаловании штрафа рэперу Птахе

Защита рэпера Птахи (Давида Нуриева) обжаловала штраф о пропаганде наркотиков в треках. Об этом РИА Новости рассказал адвокат музыканта Валентина Зайченко.

По ее словам, жалоба была подана 27 июля и в настоящее время зарегистрирована судом. В ней сторона защиты обратила внимание на «нарушения процессуального порядка при рассмотрении дела».

Зайченко добавила, что в деле также отсутствовали надлежащие доказательства распространения материалов именно Нуриевым.

16 июля Никулинский суд Москвы оштрафовал рэпера Птаху на 80 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков. Административный протокол в отношении артиста был составлен в начале июля.

В феврале административное дело о пропаганде наркотиков возбудили в отношении российского рэпера Ганвеста. Как сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, тексты песен музыканта направили на экспертизы. После этого музыкант решил зацензурировать свои треки.

Ранее Птаха официально стал офицером в масонской ложе.