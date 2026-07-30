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Культура

Китайский повар поразил соцсети сходством с Илоном Маском

В Китае повар — двойник Илона Маска отказался монетизировать славу
Weibo

Специализирующийся на барбекю повар из Китая поразил соцсети после того, как пользователи заметили его поразительное сходство с американским миллиардером Илоном Маском. Об этом сообщает South China Morning Post.

48-летний Ма Цзяньпин (Тунчуань, провинция Шэньси) — совладелец и управляющим ресторана, где он регулярно демонстрирует свои кулинарные навыки. 26 июля видео, в котором Ма подает блюда в своем ресторане, быстро стало вирусным в социальной сети «Douyin», собрав более 1,3 миллиона лайков.

Пользователи сети отмечали не только сходство двух мужчин, но и то, что фамилия повара «Ма» фонетически напоминает «Маск». Также по сети разошли мемы, созданные с помощью ИИ — пользователи создают изображения Ма в костюме, чтобы усилить его сходство с Маском, а также монтируют его портрет рядом с генеральным директором Apple Тимом Куком, стоящим у гриля.

Сам повар признался, что неожиданная слава заставила его чувствовать себя «неловко и нервно». Несмотря на то, что количество посетителей ранее тихом ресторане удвоилось, и многие клиенты приходят специально, чтобы встретиться с ним и сфотографироваться, Ма отказался монетизировать популярность. На предложения вести прямые трансляции и развивать блогерскую карьеру он не соглашается.

Ранее турист не замечал медведя в 20 см от себя и стал звездой сети.

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