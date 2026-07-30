Автор «Детей крови и костей» покинула съемки в слезах: «Худшее, что я переживала»

Писательница Томи Адейеми — автор фэнтези-романа «Дети крови и костей» и сценария грядущей экранизации — назвала работу над фильмом от Paramount «худшим, что ей когда-либо приходилось переживать». Ее слова передает Deadline.

Адейеми заявила, что больше не хочет слышать о проекте. Она поделилась, что покинула съемочную площадку в тяжелом состоянии: она плакала и ей было тяжело дышать. По словам писательницы, после возвращения в Америку у нее начались сильные соматические боли и панические атаки.

«Я не буду рассказывать о том, через что мне пришлось пройти, чтобы экранизация увидела свет. Все, кто был в курсе ситуации на высшем уровне, знали о моих проблемах, но ничего не сделали для их решения. Наоборот, они усугубили мое положение», — заявила Адейеми.

Она также отметила, что ее продолжают задевать «за кулисами», хотя она надеялась на завершение конфликта. Решив высказаться публично, писательница объяснила, что молчание только усиливало ее страдания.

«Возможно, это видео ухудшит ситуацию, но я не вижу другого выхода. Поэтому я просто опубликую его и оставлю все как есть», — подытожила Адейеми.

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