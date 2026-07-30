Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Культура

Автор «Детей крови и костей» покинула съемки в слезах: «Худшее, что я переживала»

Писательница Адейеми заявила, что столкнулась с паническими атаками после съемок
Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Писательница Томи Адейеми — автор фэнтези-романа «Дети крови и костей» и сценария грядущей экранизации — назвала работу над фильмом от Paramount «худшим, что ей когда-либо приходилось переживать». Ее слова передает Deadline.

Адейеми заявила, что больше не хочет слышать о проекте. Она поделилась, что покинула съемочную площадку в тяжелом состоянии: она плакала и ей было тяжело дышать. По словам писательницы, после возвращения в Америку у нее начались сильные соматические боли и панические атаки.

«Я не буду рассказывать о том, через что мне пришлось пройти, чтобы экранизация увидела свет. Все, кто был в курсе ситуации на высшем уровне, знали о моих проблемах, но ничего не сделали для их решения. Наоборот, они усугубили мое положение», — заявила Адейеми.

Она также отметила, что ее продолжают задевать «за кулисами», хотя она надеялась на завершение конфликта. Решив высказаться публично, писательница объяснила, что молчание только усиливало ее страдания.

«Возможно, это видео ухудшит ситуацию, но я не вижу другого выхода. Поэтому я просто опубликую его и оставлю все как есть», — подытожила Адейеми.

Ранее Paramount раскрыла первые детали фильма по Call of Duty.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Мнение юристов о последствиях уголовных дел против Дурова и замедления мессенджера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!