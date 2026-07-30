Лерчек прибыла в суд и может отправиться под домашний арест

Shot: Лерчек приехала в Гагаринский суд, где против нее возобновили дело

Блогерша Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) приехала в Гагаринский суд Москвы, где возобновилось производство по ее уголовному делу. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot.

Из суда она может снова отправиться под домашний арест. На заседание блогерша прибыла вместе со своим партнером Луисом Сквиччиарини.

Уголовное дело Валерии Чекалиной было приостановлено из-за ее болезни. Лерчек грозит до пяти лет колонии за вывод денег, заработанных на фитнес-марафонах, через Дубай. Ее экс-супруг, Артем Чекалин, был приговорен к 7 годам колонии общего режима в апреле.

Накануне прокуратура попросила заменить блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) запрет определенных действий на домашний арест из-за покупки билетов в Петербург.

В соответствующих документах говорится, что блогер нарушила установленные обязанности, купив билет 7 мая из Москвы, а 10 мая — обратный. Прокуратура сослалась на данные НМИЦ онкологии им Н.Н. Блохина, что по состоянию здоровья и при соблюдении рекомендаций врачей Чекалина, лечащаяся от рака, может участвовать в судебных заседаниях.

Ранее Гагаринский суд Москвы возобновил уголовное дело против Лерчек.