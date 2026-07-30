«Шутка получилась неудачной»: Калашникова поддержала Боню в конфликте с Бородиной

Артистка Анна Калашникова поддержала Викторию Боню в конфликте с Ксенией Бородиной из-за неудачного кадра. Она отметила в разговоре с «Газетой.Ru», что блогерша не стала бы специально провоцировать телеведущую.

По мнению Калашниковой, у Бони не было цели задеть или оскорбить Бородину своим комментарием в сети. Артистка считает, что это просто была неудачная шутка.

«Не думаю, что Виктория намеренно хотела кого-то задеть — скорее всего, она таким образом пыталась обратить внимание на свой продукт, и шутка получилась неудачной. При этом я сомневаюсь, что Боня стала бы сознательно провоцировать публичный конфликт, прекрасно понимая, что любой ее комментарий тут же разойдется по соцсетям — это слишком очевидные репутационные риски», — поделилась Калашникова.

Звезда ток-шоу подчеркнула, что Бородина остро среагировала, так как восприняла слова Бони как личный выпад.

«Считаю, что им нужно было лично этот вопрос решить и не переходить в публичные разборки на глазах у всех СМИ и подписчиков», — заявила артистка.

Конфликт Бони и Бородиной произошел после премьеры фильма, в котором экс-ведущая «Дома-2» снялась в главной роли. В соцсетях журналисты опубликовали видео с ней, выставив в не лучшем свете. На кадры отреагировала блогерша, проживающая в Монако, и порекомендовала коллеге свою косметику. Бородина восприняла комментарий негативно и обвинила Боню в травле.

Ранее Бородина рассказала о своем отношении к постельным сценам в кино. Вынуждена была отказаться.