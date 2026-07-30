С Гарика Харламова взыщут штрафы ГИБДД

На юмориста Гарика Харламова завели три исполнительных производства из-за штрафов ГИБДД. Об этом стало известно «Газете.Ru».

Звезда Comedy Club оказался в базе данных ФССП из-за нарушения правил дорожного движения. Исполнительные производства были открыты 29 июля. Общая сумма долга по штрафам — 2 тысячи 250 рублей.

Харламов нередко получает штрафы ГИБДД. В мае прошлого года СМИ сообщали, что артист нарушил правила ПДД 293 раза и задолжал 275 тысяч рублей. В основном юмориста ловили за превышение скорости, неоплаченный проезд по платной дороге, неправильную парковку и несоблюдение требований знаков. После погашения этого долга в декабре 2025 года Харламов вновь оказался в базе ФССП из-за очередного штрафа.

Также в начале года у артиста была налоговая задолженность. Его бизнес «Хот Дог Бульдог» не выплатил ФНС 577 тысяч рублей. На сегодняшний день сумма выросла до 747 тысяч рублей. Кроме того, компания является убыточной. При прибыли 264 млн рублей фирма ушла в минус на 17 млн рублей.

Ранее сообщалось, что с Ларисы Долиной принудительно взыщут штрафы.