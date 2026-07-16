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Культура

Россияне назвали книгу, прочтением которой гордятся

Роман «Мастер и Маргарита» стала книгой, прочтением которой гордятся
«Марс Медиа», «Амедиа Продакшн», «Профит» при поддержке Фонда кино

Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» стал произведением, прочтением которого россияне гордятся больше всего. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервисов «Литрес» и T2.

В топ-5 таких книг также вошли: «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Война и мир» Льва Толстого, «Евгений Онегин» Александра Пушкина и «Анна Каренина». Опрос на работы, прочтением которых гордятся, был проведен в июне 2026 года. В нем приняли участие более 700 пользователей из разных городов России.

По словам большинства опрошенных, такие произведения повлияли на них: заставили по-новому взглянуть на отношения с людьми, помогли лучше понять историю страны или конкретной эпохи, обогатили словарный запас и культуру речи, а также пробудили интерес к чтению в целом и изменили мировоззрение.

Респонденты объяснили, что испытывают гордость из-за сложных тем, которые поднимаются в работе (философских, нравственных, исторических), большого объема информации, а также из-за культового статуса произведения.

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