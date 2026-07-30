Певица Ханна назвала главное правило воспитания детей

Певица Ханна заявила, что при воспитании детей важнее всего дарить им счастье

Певица Ханна заявила, что в воспитании детей важнее всего, чтобы родители дарили им любовь и счастье. Таким мнение артистка поделилась в разговоре с «Пятым каналом».

«Главный принцип в воспитании детей — дарить им счастье, дарить им любовь, чтобы они чувствовали, что они максимально любимы», — сказала Ханна.

По словам исполнительницы, крайне важно, чтобы малыши думали и чувствовали, что растут в самой лучшей семье из всех существующих. Артистка подчеркнула, что родителям следует поступать так, чтобы их дети каждый день могли получать максимальное наслаждение от собственной жизни.

В 2015 году певица Ханна вышла замуж за генерального директора лейбла Black Star Inc. Павла «Пашу» Курьянова. В 2018-м у супругов родилась дочь, которой дали имя Адриана. В 2023 году в семье знаменитостей на свет появилась дочь Камилла.

В мае 2024-го певица опровергла, что своей музыкальной карьере обязана своему мужу. Артистка отметила, что была в своей профессии задолго до встречи с продюсером. Однако Ханна не отрицает, что Пашу помогал ей развиваться в этом деле.

Ранее певица Ханна рассказала, как заработала первые большие деньги.