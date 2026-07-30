Звезды раскрыли секретные чаты с друзьями: «Крысиный круг» и «Кринжефабрика»

Актриса Волкова призналась, что общается с подругами в чате «Милфы в деле»

Онлайн‑кинотеатр «КИОН» и «Газета.Ru» выяснили, как российские актеры и актрисы называют чаты с друзьями. Опрос приурочен к Международному дню дружбы, который отмечается 30 июля.

Актриса Лиза Моряк общается с подругами в чатах «Кобры» и «Женское счастье». Екатерина Волкова из «Ворониных» предпочитает «Милфы в деле», а ее коллега Екатерина Волкова из «Резервации» разделила общение на «Работа» и «Пупсики дети».

Александр Аверин из «Резервации» рассказал, что их компания назвала чат в честь однокурсника — «Ради Гречева». Алина Воскресенская («Близкое счастье») призналась в существовании «Кринжефабрики».

Друзья Мамуки Патаравы из «Тоннеля» называют свой чат «Спортсмены», хотя, по словам актера, там собираются «самые страшные алкоголики Москвы». В то же время Кирилл Русин («Приговор») предпочитает практичные названия, зависящие от ближайших планов: «Сегодня» и «Скоро».

Среди других необычных названий — «Крысиный круг» (у Валерии Астаповой), «Хоровод» (у Нино Нинидзе), «Самые красивые люди земли» (у Анны Богомоловой), «Клуб «Добрячок» (у Марины Александровой) и «Соул систерс» (у Александры Савельевой).

31 июля на «КИОН» выходит сериал «Нам кранты». История о трех друзьях, решивших сдать башенный кран на металлолом, оборачивается криминальными проблемами. Это напоминает, что настоящая дружба проверяется испытаниями, а не названиями чатов.

Ранее продюсер рассказал о росте гонорара Волочковой на фоне популярности у зумеров.