Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Культура

Звезды раскрыли секретные чаты с друзьями: «Крысиный круг» и «Кринжефабрика»

Актриса Волкова призналась, что общается с подругами в чате «Милфы в деле»
volkovihome/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Онлайн‑кинотеатр «КИОН» и «Газета.Ru» выяснили, как российские актеры и актрисы называют чаты с друзьями. Опрос приурочен к Международному дню дружбы, который отмечается 30 июля.

Актриса Лиза Моряк общается с подругами в чатах «Кобры» и «Женское счастье». Екатерина Волкова из «Ворониных» предпочитает «Милфы в деле», а ее коллега Екатерина Волкова из «Резервации» разделила общение на «Работа» и «Пупсики дети».

Александр Аверин из «Резервации» рассказал, что их компания назвала чат в честь однокурсника — «Ради Гречева». Алина Воскресенская («Близкое счастье») призналась в существовании «Кринжефабрики».

Друзья Мамуки Патаравы из «Тоннеля» называют свой чат «Спортсмены», хотя, по словам актера, там собираются «самые страшные алкоголики Москвы». В то же время Кирилл Русин («Приговор») предпочитает практичные названия, зависящие от ближайших планов: «Сегодня» и «Скоро».

Среди других необычных названий — «Крысиный круг» (у Валерии Астаповой), «Хоровод» (у Нино Нинидзе), «Самые красивые люди земли» (у Анны Богомоловой), «Клуб «Добрячок» (у Марины Александровой) и «Соул систерс» (у Александры Савельевой).

31 июля на «КИОН» выходит сериал «Нам кранты». История о трех друзьях, решивших сдать башенный кран на металлолом, оборачивается криминальными проблемами. Это напоминает, что настоящая дружба проверяется испытаниями, а не названиями чатов.

Ранее продюсер рассказал о росте гонорара Волочковой на фоне популярности у зумеров.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 30 июля. Самозапрет на казино, «зеленые коридоры» в магазинах и опасные шакалы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!