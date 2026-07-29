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Культура

Разгадана тайна таймера на сайте Beatles

Отсчет на сайте Beatles означал выпуск специздания альбома Rubber Soul
Apple Records

Загадочный обратный отсчет на сайте группы The Beatles означал выпуск специального издания альбома 1965 года Rubber Soul с ранее не издававшимися песнями. Об этом сообщили на ресурсе исполнителей.

Так, 29 июля на сайте появилось сообщение о выпуске Rubber Soul.

«Альбом Rubber Soul, смикшированный Джайлсом Мартином и Сэмом Океллом, представлен в новом стерео-миксе, оригинальном моно-миксе, версии с американского альбома Capitol и миксе Dolby Atmos. Он также дополнен никогда ранее не издававшимися сессионными записями, демо-версиями и новым двойным синглом Day Tripper/We Can Work It Out», — говорится на сайте группы.

The Beatles — британская рок-группа из Ливерпуля, основанная в 1960 году. В классический состав входили Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр. Группа признана одной из самых успешных в истории музыки. Журнал Rolling Stone поставил The Beatles на первое место в списке величайших исполнителей всех времен. Группа прекратила совместную работу в 1970 году.

В ноябре 2023 года The Beatles выпустили песню «Now and Then» с вокалом Джона Леннона, записанным еще в 1970-х. Это была первая новая композиция группы с 1996 года. Запись удалось восстановить с помощью искусственного интеллекта, а партии гитар, ударных и баса доиграли Пол Маккартни, Ринго Старр и Джордж Харрисон.

Ранее сыновья участников The Beatles записали совместную песню.

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