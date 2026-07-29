Разгадана тайна таймера на сайте Beatles

Загадочный обратный отсчет на сайте группы The Beatles означал выпуск специального издания альбома 1965 года Rubber Soul с ранее не издававшимися песнями. Об этом сообщили на ресурсе исполнителей.

Так, 29 июля на сайте появилось сообщение о выпуске Rubber Soul.

«Альбом Rubber Soul, смикшированный Джайлсом Мартином и Сэмом Океллом, представлен в новом стерео-миксе, оригинальном моно-миксе, версии с американского альбома Capitol и миксе Dolby Atmos. Он также дополнен никогда ранее не издававшимися сессионными записями, демо-версиями и новым двойным синглом Day Tripper/We Can Work It Out», — говорится на сайте группы.

The Beatles — британская рок-группа из Ливерпуля, основанная в 1960 году. В классический состав входили Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр. Группа признана одной из самых успешных в истории музыки. Журнал Rolling Stone поставил The Beatles на первое место в списке величайших исполнителей всех времен. Группа прекратила совместную работу в 1970 году.

В ноябре 2023 года The Beatles выпустили песню «Now and Then» с вокалом Джона Леннона, записанным еще в 1970-х. Это была первая новая композиция группы с 1996 года. Запись удалось восстановить с помощью искусственного интеллекта, а партии гитар, ударных и баса доиграли Пол Маккартни, Ринго Старр и Джордж Харрисон.

Ранее сыновья участников The Beatles записали совместную песню.