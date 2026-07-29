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Культура

BTS отказались участвовать в Grammy из-за появления особой «азиатской» категории

BTS решили не участвовать в Grammy после появления категории для азиатской музыки
Mike Blake/Reuters

Южнокорейская поп-группа BTS отказалась участвовать в предстоящей в 2027 году церемонии вручения музыкальной премии Grammy из-за появления новой «азиатской» категории. Соответствующие заявления участники группы опубликовали в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы решили не выдвигать нашу кандидатуру на премию Grammy в этом году. Мы надеемся, что нашу музыку услышат и полюбят такой, какая она есть, а не будут разделять по регионам или языкам», — говорится в заявлении артистов.

Несколько месяцев назад американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи (NARAS), вручающая Grammy, представила новую категорию — «Лучшее исполнение азиатской поп-музыки». Утверждалось, что награда будет вручаться исполнителям K-pop, J-pop и C-pop.

В 2018 году BTS стала первой к-поп группой, возглавившей альбомный чарт США со своим шестым студийным альбомом Love Yourself: Tear. В феврале 2024-го коллектив стал самым прослушиваемым на музыкальной платформе Spotify. BTS несколько раз были номинированы на Grammy в разных категориях, но ни разу не выигрывали.

Ранее группа BTS попала в список икон Книги рекордов Гиннесса 2026 года.

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