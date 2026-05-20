BTS попали в список икон Книги рекордов Гинесса

Южнокорейская поп-группа BTS была включена в список икон Книги рекордов Гиннесса 2026 года. Об этом сообщили на официальном сайте справочника.

«Они признаны иконой, потому что не только открыли миру K-pop, но и вошли в историю благодаря своей многожанровой музыке, затрагивающей такие темы, как ментальное здоровье, одиночество и взросление», — отметили на сайте.

В 2018 году BTS стала первой к-поп группой, возглавившей альбомный чарт США со своим шестым студийным альбомом Love Yourself: Tear. В феврале 2024-го коллектив стал самым прослушиваемым на музыкальной платформе Spotify.

В апреле после выхода альбома Arirang стартовало мировое турне BTS. Группа не гастролировала с 2022 года из-за прохождения двух участников обязательной военной службы в Южной Корее.

В мае российская певица Ольга Бузова посетила концерт BTS в Мехико. Артистка поделилась своими впечатлениями от выступления группы в соцсетях. Она танцевала и «ловила поцелуи» от участников со сцены. Певица назвала айдолов классными и красивыми.

