Адвокат ответил, должны ли россияне маркировать книги Паланика и Кинга в домашней библиотеке

Российский книжный союз пополнил перечень книг, в которых власти увидели пропаганду наркотиков, туда вошли Чак Паланик, Стивен Кинг и Виктор Пелевин. Россияне не обязаны самостоятельно маркировать книги в домашней библиотеке, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» адвокат Сергей Жорин. Это же касается и книг людей, признанных иностранными агентами.

«Самостоятельно маркировать книги, которые уже находятся в домашней библиотеке, гражданину не нужно. В соответствии со ст. 46 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» и приказу Минцифры России № 475, маркировку должно обеспечивать лицо, осуществляющее производство или распространение соответствующего произведения литературы. Обычное хранение ранее приобретенной книги дома ни производством, ни распространением не является. Поэтому наклеивать предупреждение на старый экземпляр «Бойцовского клуба», романа Пелевина или другой книги из отраслевого перечня РКС владелец не обязан. Сам перечень РКС имеет рекомендательное отраслевое значение и помогает издателям и продавцам применять действующие требования», — сказал он.

При последующей перепродаже такой книги стоит задуматься о необходимости маркировки, считает Жорин. Он добавил, что наличие статуса террориста или иноагента у автора стоит отличать от книги, в которой обнаружили призывы к деструктивной деятельности.

«Не требуется перемаркировывать домашние книги и только потому, что их автор впоследствии был признан иностранным агентом. Часть 3 статьи 9 Федерального закона № 255-ФЗ требует сопровождать специальным указанием материалы, которые производятся или распространяются иностранным агентом либо касаются его деятельности. Эта норма регулирует публичное производство и распространение информации, а не личное хранение экземпляра книги. Однако при последующей продаже или ином публичном распространении такого издания вопрос о необходимой маркировке уже должен оцениваться отдельно. Также важно различать статус автора и правовой статус конкретной книги. Признание автора экстремистом или включение его в перечень террористов и экстремистов само по себе не означает, что все его произведения автоматически стали экстремистскими материалами. Таковыми признаются конкретные материалы на основании вступившего в силу решения суда и после включения в федеральный список Минюста. Статья 20.29 КоАП РФ устанавливает ответственность не за обычное хранение книги дома, а за массовое распространение экстремистских материалов, а также за их изготовление или хранение именно в целях массового распространения», — заключил он.

В обновленный перечень РКС попали произведения Виктора Пелевина, Чака Паланика, Стивена Кинга и ряда других авторов. Эти книги подлежат маркировке в России согласно закону о запрете пропаганды наркотиков, который вступил в силу 1 сентября 2025 года.

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