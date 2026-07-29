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Культура

Зоя Яровицына о сексизме в стендапе: «Начинаешь не с нуля — а из минуса»

Комик Яровицына: женщинам в стендапе приходится доказывать, что они умеют шутить
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Стендап-комик Зоя Яровицына в новом выпуске подкаста «Книжный клуб «Малева» рассказала о проблемах, с которыми сталкиваются женщины в юморе.

В беседе с Еленой Вакуленко-Пинской и журналисткой Екатериной Минак она затронула тему гендерных стереотипов, вспомнив роман Бонни Гармус «Уроки химии», где героиня борется с предвзятостью в науке. По словам Яровицыной, подобные установки существуют и в стендапе.

«В юмористической сфере сексизм присутствует, мы все это прошли коллективом женского стендапа. Любой мужчина в этой сфере будет начинать с нуля, а женщина — из минуса. Существует предубеждение, что мужчины смешнее. Ты дольше должна доказывать, что можешь шутить», — отметила юмористка.

Также Яровицына вспомнила, как непросто было продвигать проект «Женский стендап».

«В нашем офисе, где было много авторов и креативных продюсеров-мужчин, постоянно обсуждали, что у нас ничего не получится, что проект, состоящий только из женщин, никому не интересен. <...> Мы еще должны были доказывать своим же, что мы чего-то стоим», — сказала она.

Новый эпизод подкаста уже доступен в VK Видео и VK Музыке. В будущих выпусках гостями проекта станут Сергей Минаев, Александр Цыпкин, Фауст и другие.

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