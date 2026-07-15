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Культура

Жена Басты завела литературный подкаст

Рэпер Баста стал гостем литературного подкаста жены
VK Видео

Жена рэпера Басты Елена Вакуленко-Пинская основала свой литературный подкаст «Книжный клуб «Малева». Первый выпуск опубликован на VK Видео.

Вакуленко-Пинская будет вести подкаст с журналисткой Екатериной Минак и приглашенным гостем. В первом выпуске появился Баста (Василий Вакуленко). Вместе с ним ведущие обсудили роман Уильяма Сомерсета Моэма «Луна и грош».

«Хочется, чтобы как можно больше людей читали или слушали книги вместе с нами. Мы запустили подкаст, где классическая и современная литература становится поводом для живого диалога с людьми, чьи мысли и истории вдохновляют. Книги помогают лучше понять мир и самих себя», — поделилась жена рэпера.

По задумке, в диалоге о литературе ведущие будут раскрывать гостя не через факты биографии, а через ощущения после прочтения произведения. Темой первого сезона подкаста стали свобода и иллюзия.

В выпуске Баста поделился, почему семья всегда остается приоритетом, кто, по его мнению, гений современности и какое впечатление произвела встреча с художником Эриком Булатовым.

Ранее Баста назвал неожиданный способ вылечить депрессию.

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