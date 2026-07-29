Раскрыта окончательная судьба мемуаров МакSим на фоне слухов о выпуске книги

Певица МакSим (Марина Абросимова) окончательно отказалась от выпуска автобиографии. Об этом «Газете.Ru» рассказала PR‑менеджер артистки Яна Богушевская, комментируя слухи о выходе книги.

В СМИ появилась информация, что МакSим все-таки собирается издать мемуары, несмотря на запрет на публикацию. Однако, как заявила представитель исполнительницы, речи об этом не идет.

«Я ознакомилась со статьей, там опираются на комментарий Дворцова, который неоднократно комментировал новости про Марину, опираясь на то, что у него есть знакомые в близком кругу певицы или среди ее сотрудников. Я работаю с Мариной больше 10 лет и могу с уверенностью сказать, что ни Марина, ни кто либо из ее окружения понятия не имеет, кто это вообще такой. Выпускать книгу Марина не планирует», — поделилась Богушевская.

Комментируя запрет на издание книги МакSим, продюсер Сергей Дворцов заявил, что певица собирается осенью переписать произведение для подготовки к публикации. Медиаэксперт ссылался на близких артистки.

По слухам, выпуск автобиографии МакSим оказался невозможен из-за ее бывшего мужа Антона Петрова. Однако официально певица эту информацию не подтверждала.

«Это произошло не по моей вине. Скажем так: «большие дяди» позвонили в издательство, мне, в типографию с очень настойчивой «просьбой» не выпускать эту книгу. Когда речь идет только обо мне, я могу бороться. Могу спорить. Могу идти до конца и принимать последствия своих решений. Но когда под угрозой оказываются моя семья и мои дети — у меня больше нет выбора», — писала МакSим.

Ранее стало известно о состоянии МакSим после госпитализации.