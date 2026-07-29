Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Культура

Раскрыта окончательная судьба мемуаров МакSим на фоне слухов о выпуске книги

Певица МакSим не планирует выпускать мемуары, несмотря на слухи о выходе книги
maksimartist/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица МакSим (Марина Абросимова) окончательно отказалась от выпуска автобиографии. Об этом «Газете.Ru» рассказала PR‑менеджер артистки Яна Богушевская, комментируя слухи о выходе книги.

В СМИ появилась информация, что МакSим все-таки собирается издать мемуары, несмотря на запрет на публикацию. Однако, как заявила представитель исполнительницы, речи об этом не идет.

«Я ознакомилась со статьей, там опираются на комментарий Дворцова, который неоднократно комментировал новости про Марину, опираясь на то, что у него есть знакомые в близком кругу певицы или среди ее сотрудников. Я работаю с Мариной больше 10 лет и могу с уверенностью сказать, что ни Марина, ни кто либо из ее окружения понятия не имеет, кто это вообще такой. Выпускать книгу Марина не планирует», — поделилась Богушевская.

Комментируя запрет на издание книги МакSим, продюсер Сергей Дворцов заявил, что певица собирается осенью переписать произведение для подготовки к публикации. Медиаэксперт ссылался на близких артистки.

По слухам, выпуск автобиографии МакSим оказался невозможен из-за ее бывшего мужа Антона Петрова. Однако официально певица эту информацию не подтверждала.

«Это произошло не по моей вине. Скажем так: «большие дяди» позвонили в издательство, мне, в типографию с очень настойчивой «просьбой» не выпускать эту книгу. Когда речь идет только обо мне, я могу бороться. Могу спорить. Могу идти до конца и принимать последствия своих решений. Но когда под угрозой оказываются моя семья и мои дети — у меня больше нет выбора», — писала МакSим.

Ранее стало известно о состоянии МакSим после госпитализации.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как подготовиться к онлайн-собеседованию в 2026 году и не провалиться из-за мелочей. Гайд и чек-лист
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!