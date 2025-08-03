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Марк Руффало вернется к роли Халка

Марк Руффало снова вернется к роли Халка в новом фильме про Человека-паука
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Mario Anzuoni/Reuters

Актер Марк Руффало вернется к роли Халка в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Также к роли злодея Скорпиона вернется актер Майкл Мэндо, а Джон Бернтал вновь сыграет Карателя. Подробности сюжета пока держатся в секрете.

До этого сообщалось, что голливудская актриса Зендая отложила свадьбу с возлюбленным, артистом Томом Холландом. Подчеркивается, что процесс подготовки проведения церемонии еще даже не начался.

Сообщается, что влюбленные также снимутся в фильмах «Человек-паук: Совершенно новый день» Дестина Дэниела Креттона и «Одиссеи» Кристофера Нолана. Кроме того, Зендая подписала контракт на продюсирование и исполнение роли певицы Ронни Спектор в биографическом фильме Барри Дженкинса «Будь моей малышкой».

Что касается Тома Холланда, то он вместе с коллегой Остином Батлером сыграет братьев Уиттингтон в биографическом фильме «Американская скорость» о гонках.

Ранее Тому Холланду не продали его же безалкогольное пиво.

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