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Культура

Летучая разоблачила клинику, где за 25 тысяч «лечат» ксеноном

Телеведущая Летучая проверила клиники ксенонотерапии, выявив опасные нарушения
Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Телеведущая Елена Летучая проверила в «Новом Ревизорро» клинику, предлагающую ксенонотерапию как средство от стресса и для повышения работоспособности. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница!».

Журналистка посетила одну из московских клиник, где сеанс ксенонотерапии стоил 25 тысяч рублей. Выяснилось, что процедуру проводил косметолог, а не врач‑анестезиолог. В кабинете также не оказалось критически важного оборудования — дефибриллятора и большей части противошоковой укладки.

Телеведущая отметила, что люди решаются на процедуру под влиянием агрессивного маркетинга и не понимают ее рисков.

«Люди идут на эту процедуру, не зная, что это такое и насколько она опасна. <...> Проводить подобную процедуру без показаний и лицензии — незаконно. Но владельцы клиник живут по своим правилам», — подчеркнула она.

Летучая объяснила, что ксенон используется только для обезболивания при острой и хронической боли, в том числе у онкобольных. Ксенонотерапия не помогает при стрессе или для улучшения когнитивных функций. За последние годы в России после процедур с ксеноном не стало трех человек.

Ранее Елена Летучая нашла «кладбище» из человеческих жира и кожи.

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