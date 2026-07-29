«Скажите честно, вы его сын?»: в сети нашли «двойника» Максима Галкина

Блогер Иван Глок неожиданно обрел славу «двойника» Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) благодаря фотографии без очков. Об этом стало известно из Threads (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) мужчины.

В своемм блоге Глок разместил несколько снимков с подписью: «Потерял очки, теперь вот так». Пост мгновенно вызвал бурную реакцию: подписчики были удивлены и засыпали его шутливыми комментариями.

«Я реально подумала, что это Галкин, и не могла понять, почему он до сих пор такой молодой»; «Скажите честно, вы его сын?»; «Потерял очки он, а обознались все мы»; «Передайте Алле привет!» — написали под постом.

Позже Глок опубликовал ещё один снимок, созданный с помощью ИИ, — на нем он стоит рядом с Максимом Галкиным. В подписи блогер признался, что встретить юмориста — его мечта.

В конце июня Максим Галкин поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами, снятыми утром после празднования своего 50-летия. На заглавном фото изображено, как артист позирует без футболки на морском фоне — снимок эффектно подчеркивает его спортивную форму. Пост вызвал бурный отклик у подписчиц: женщины не скупились на комплименты и поздравления с юбилеем.

Ранее Максим Галкин снялся с повзрослевшей дочерью в Юрмале. «Мини-Пугачева».