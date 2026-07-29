Кинорежиссер Бондарчук рассказала о съемках нового фильма

Заслуженная артистка РСФСР, кинорежиссер Наталья Бондарчук призналась, что только что закончила работать над фильмом к столетию своей матери, Инны Макаровой. Об этом она рассказала в интервью Pravda.Ru.

«Моя мама родилась 28 июля в городе Тайга, Сибирского края. Жила в Новосибирске, а когда захотела учиться, то поехала в город Алма-Ата. Во время войны там она поступила во ВГИК, потому что институт эвакуировали туда, а потом уже поехала учиться в Москву к Сергею Аполлинариевичу Герасимову», — поделилась она.

По ее словам, это нашло отражение в ее документальном фильме, который получил название «Дорогой наш человек». Режиссер отметила, что она снимала его в Петербурге, а также в городе Касимов, где уже открылась часть экспозиции дома Инны Макаровой.

24 июля режиссер Александр Баршак подтвердил, что планирует начать съемки фильма с Михаилом Ефремовым в главной роли «Отец. Еще отец». О подробностях съемок Баршак рассказывать отказался, попросив дать ему время.

Общий бюджет производства фильма оценивается в 130 миллионов рублей. На его продвижение планируется потратить еще порядка 70 миллионов рублей.

Ранее была названа дата премьеры нового фильма режиссера культового «Вопля».