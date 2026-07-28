Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Культура

Ашер прогнал фанатку со сцены за отказ участвовать в эротическом шоу

Выгнанная певцом Ашером со сцены американка осадила своих критиков
Кадр из видео/Соцсети

Певец Ашер выгнал фанатку со сцены за отказ участвовать в эротическом шоу. Об этом пишет издание Billboard.

47-летний артист выступал вместе с Крисом Брауном в Нэшвилле (Теннесси, США) и по своей традиции пригласил фанатку на импровизированную постель, где предложил ей сексуализированное взаимодействие. Американка по имени Габриэль только отстранялась от артиста и улыбалась.

«Кажется, она не хочет быть на сцене», — сказал Ашер, прервал номер и потребовал помощников выгнать девушку.

После у себя в соцсетях Габриэль заявила, что их с мамой пригласили в VIP-ложу с обычных мест. Когда девушке предложили подняться на сцену, она с удовольствием согласилась, но не подозревала, что ее ждет

«Никто не отказывается выйти на сцену. Я выглядела чертовски хорошо, вы думаете, что я упустила бы шанс, чтобы меня увидели тысячи людей? <...> Вы что, хотели, чтобы я там с ним переспала?» — осадила критиков она.

Ранее певица Дора ушла со сцены после шутки про сталкера.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Лечение или прививка? Чем отличаются гепатиты A, B и C и как от них защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!