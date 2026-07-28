Ашер прогнал фанатку со сцены за отказ участвовать в эротическом шоу

Певец Ашер выгнал фанатку со сцены за отказ участвовать в эротическом шоу. Об этом пишет издание Billboard.

47-летний артист выступал вместе с Крисом Брауном в Нэшвилле (Теннесси, США) и по своей традиции пригласил фанатку на импровизированную постель, где предложил ей сексуализированное взаимодействие. Американка по имени Габриэль только отстранялась от артиста и улыбалась.

«Кажется, она не хочет быть на сцене», — сказал Ашер, прервал номер и потребовал помощников выгнать девушку.

После у себя в соцсетях Габриэль заявила, что их с мамой пригласили в VIP-ложу с обычных мест. Когда девушке предложили подняться на сцену, она с удовольствием согласилась, но не подозревала, что ее ждет

«Никто не отказывается выйти на сцену. Я выглядела чертовски хорошо, вы думаете, что я упустила бы шанс, чтобы меня увидели тысячи людей? <...> Вы что, хотели, чтобы я там с ним переспала?» — осадила критиков она.

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