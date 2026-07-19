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Культура

Певица Дора ушла со сцены после шутки про сталкера

Певица Дора отказалась участвовать в шоу после шутки про сталкера
@mentaldora/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Дора (настоящее имя — Дарья Шиханова) отказалась участвовать в шоу после шутки про сталкера. Об этом сообщает «Афиша Daily News».

Шиханова должна была выступить на VK Fest в Москве. Во время шоу ведущий заявил, что певице приготовили «эксклюзивный сеанс терапии». После этого на сцену вышел артист в костюме Человека-паука. В таком виде сталкер пробрался к Доре в квартиру.

Певица перестала улыбаться после появления «Человека-паука». Она заявила, что не будет участвовать в шоу, и покинула площадку.

6 октября 2025 года Telegram-канал SHOT сообщил, что в Москве задержали сталкера певицы Доры.

По данным издания, 35-летний фанат Доры вычислил адрес артистки и ворвался к ней в квартиру, предварительно надев костюм Человека-паука. Он залез на крышу дома певицы и забрался через окна. Исполнительница вызвала полицию.

В беседе с правоохранительными органами мужчина заявил, что хотел написать на окне Доры любовное послание. Возвращаться через крышу было неудобно. Поэтому фанат пролез в помещение.

Ранее сообщалось, что певицу Тосю Чайкину обматерили в московской бильярдной.

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