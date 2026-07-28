Воры украли из синагоги свитки с Торой на 8 млн рублей

Во Франции в городе Леваллуа-Перре двое мужчин проникли в синагогу и похитили от 13 до 15 свитков Торы — еврейской священной книги. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на мэра города Аньес Потье-Дюма.

Оценочная стоимость украденных артефактов составляет от €80 тысяч до €100 тысяч — около 7-8 млн рублей. Согласно предварительным результатам расследования, злоумышленники забрались в синагогу по веревке.

«Это духовная травма для еврейской общины во Франции и во всем мире. Целью нападения стала Тора; никакое имущество не пострадало, никакие другие предметы не были украдены», — заявил Филипп Коэн, президент Леваллуазской еврейской культурно-религиозной ассоциации.

В свою очередь, Шалом Леллуш, раввин Леваллуа-Перре, назвал преступление антисемитским.

Ранее сообщалось, что во Франции у миллиардера пропал чемодан с ценностями на миллион евро.