Обвиненного в изнасиловании актера приговорили к 99 ударам плетью

В Иране известного киноактера Педжмана Джамшиди приговорили к 99 ударам плетью за внебрачную связь. Об этом сообщило издание Tages Anzeiger.

48-летний Джамшиди был оправдан по обвинению в изнасиловании, однако его высекут плетьми за «незаконные отношения». Приговор может быть обжалован в Верховном суде Ирана. Пока никаких комментариев от судебных органов не поступало.

В октябре 2025 года молодая актриса анонимно подала жалобу на кинозвезду. После заявления девушки актер был ненадолго арестован, но после освобождения под залог покинул страну. Он отрицает выдвинутые против него обвинения.

Этот случай вызвал общенациональную дискуссию о насилии в иранской киноиндустрии, после чего истица выступила публично, а Джамшиди вернулся в Иран.

Внебрачные связи в Иране запрещены. В крайних случаях насильников могут приговорить к высшей мере наказания.

Ранее компанию изнасиловавших девушку мужчин приговорили к высшей мере спустя 15 лет.