Полиция проводит проверку после похищения надувного гуся с концерта «Ленинград» в Пскове

В Пскове полиция проводит проверку после пропажи надувного гуся на концерте «Ленинграда». Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по Псковской области.

«В УМВД России по городу Пскову заявление зарегистрировано. Проводится проверка, устанавливаются все факты произошедшего», — сказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах уточнили, что инцидент произошел после концерта коллектива на стадионе «Машиностроитель». Отмечается, что во время выступления надувной гусь находился на одной из трибун, однако позднее его унес неизвестный мужчина.

Водном из своих аккаунтов в соцсетях лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров обратился к похитителю с просьбой вернуть талисман, поскольку любил надувного гуся, «как своего кота». При этом лидер группы назвал вора «Паниковским» — персонажем романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок», известным в качестве провинциального жулика, хвастающийся своими методами «охоты на гусей».

Надувной гусь сопровождал группу «Ленинград» в гастрольных поездках на протяжении полутора лет.

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