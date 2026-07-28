Рыбин раскрыл подробности свадьбы сына: «Расхожее мнение, что должна быть драка»

Певец Виктор Рыбин поделился первыми впечатлениями от свадьбы сына Василия. В разговоре с «Газетой.Ru» он признался, что торжество длилось два дня по русским традициям.

По словам Рыбина, праздник получился веселый, хоть и не обошлось без проблем. Прямо во время церемонии регистрации начался ливень, из-за которого гости промокли.

«Сын женился, очень хорошая девочка Валерия. Свадьба прошла отлично, все остались довольны. Как раз начался сильный дождь, мы все, естественно, на регистрации промокли сильно. Зато потом все подсушились, разогрелись, расплясались, распелись, и все было в порядке. Никаких скандалов. Расхожее мнение, что на свадьбе обязательно должна быть драка, но это не про нас. Были только самые близкие друзья, родные», — поделился артист.

Рыбин отметил, что специально не готовил никаких сюрпризов для молодоженов. Он рассказал, что в принципе не вмешивался в подготовку свадьбы, так как всем занимались жених и невеста.

«Сюрприз? Да я сам весь из сюрпризов состою. Любое наше действие с Наташей (Наталья Сенчукова – прим. «Газета.Ru») воспринимается как сюрприз. В русских традициях отмечали два дня, как положено. Про свадебное путешествие ничего не знаю, они нам ничего не говорят. Хорошая пара, нам очень нравится. Любят друг друга. Три с лишним года ждали, думали, расписываться или нет. Вот и надумали», — признался певец.

Для Василия Рыбина брак с Валерией второй. Избранница сына артистов далека от шоу-бизнеса и занимается танцами.

Ранее сын солиста «Дюны» растрогался на свадьбе до слез, увидев свою невесту.