Соседов о группе «Фабрика», которую отправляют на пенсию: «Самый сильный состав за все время»

Музыкальный критик Сергей Соседов в разговоре с «Газетой.Ru» встал на защиту группы «Фабрика», выступление которой в сети назвали «концертом московского долголетия». Телеведущий считает нынешний состав участниц самым сильным за все время.

По признанию Соседова, ему очень нравится «Фабрика» в том виде, в котором она существует сейчас. Также он поделился, что люди могут изменить свое мнение о коллективе, когда увидят его в шоу «ВИА Суперстар!». Оказалось, что «Фабрика» вошла в состав участников нового сезона.

«Считаю, что нынешний состав группы «Фабрика» очень хорош: девочки разновозрастные, разноплановые, при этом вполне голосовые, милые и харизматичные. Скоро вы увидите их в шоу «ВИА-Суперстар!» на НТВ и сами сможете сложить впечатление о них. Конечно, не всегда и не все выступления любого артиста могут быть удачными и яркими, это вполне нормально. Это касается и группы «Фабрика», и любой другой группы, и кого угодно. Но это не значит, что артист или группа никуда не годятся и их надо упразднить. «Фабрика» еще покажет себя. Более того, я уверен, что это самый сильный состав участниц за все ее время», — заявил Соседов.

В сети высмеяли одно из последних выступлений «Фабрики». Пользователи отметили, что узнали группу только по Ирине Тоневой — единственной из золотого состава коллектива. Сейчас вместе с ней поют Валерия Девятова и Екатерина Москалева. По мнению комментаторов, их танцы на сцене выглядели как «утренник в детском лагере».

Ранее солистка «Фабрики» раскрыла секрет молодости.