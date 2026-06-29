Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Культура

Солистка «Фабрики» раскрыла секрет молодости

Певица Ирина Тонева заявила, что у нее нет вредных привычек
irinatonevaofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Солистка группы «Фабрика» Ирина Тонева в беседе с aif.ru поделилась секретами молодости и энергии.

Тонева рассказала, что ежедневно занимается физической активностью – зарядкой, растяжкой и танцами. Артистка также не имеет вредных привычек.

«Главное, родители задали верные ориентиры. И прекрасно обхожусь без сигарет и алкоголя», — заявила певица.

Тонева приняла участие в первом сезоне проекта «Фабрика звезд» и по итогам конкурса заняла второе место в составе группы «Фабрика». Сейчас, помимо работы в коллективе, артистка развивает свой сольный проект TONEVA. По словам певицы, ее муж, хореограф Алексей Брижа, помогает ей с этим.

«В моем сольном проекте его помощь присутствует. И поддержка. Да и в двух треках TONEVA Алекс зачитал рэп. В каких? «Верить» и «Найти свое», — рассказала солистка «Фабрики».

4 июня 2026 года генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст объявил на ПМЭФ о перезапуске шоу «Фабрика звезд». Он охарактеризовал перезапуск как историю классического соревнования продюсеров.

Ранее Сати Казанова пожелала удачи возвращению «Фабрики звезд».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 29 июня. Интервью Путина, продажа урожая без налогов и рекордные сборы «Майкла»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!