Солистка «Фабрики» раскрыла секрет молодости

Певица Ирина Тонева заявила, что у нее нет вредных привычек

irinatonevaofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Солистка группы «Фабрика» Ирина Тонева в беседе с aif.ru поделилась секретами молодости и энергии.

Тонева рассказала, что ежедневно занимается физической активностью – зарядкой, растяжкой и танцами. Артистка также не имеет вредных привычек.

«Главное, родители задали верные ориентиры. И прекрасно обхожусь без сигарет и алкоголя», — заявила певица.

Тонева приняла участие в первом сезоне проекта «Фабрика звезд» и по итогам конкурса заняла второе место в составе группы «Фабрика». Сейчас, помимо работы в коллективе, артистка развивает свой сольный проект TONEVA. По словам певицы, ее муж, хореограф Алексей Брижа, помогает ей с этим.

«В моем сольном проекте его помощь присутствует. И поддержка. Да и в двух треках TONEVA Алекс зачитал рэп. В каких? «Верить» и «Найти свое», — рассказала солистка «Фабрики».

4 июня 2026 года генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст объявил на ПМЭФ о перезапуске шоу «Фабрика звезд». Он охарактеризовал перезапуск как историю классического соревнования продюсеров.

Ранее Сати Казанова пожелала удачи возвращению «Фабрики звезд».