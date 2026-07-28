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«Больше не выносит ему мозг»: стало известно, почему Брухунова перестала давить на Петросяна

Канал «Свита короля»: Брухунова перестала настаивать на отпуске c Петросяном
bruhunova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Татьяна Брухунова перестала настаивать на том, чтобы Евгений Петросян сопровождал ее в месячном отпуске. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита короля».

По словам близкого к паре человека, Петросян много трудится, поэтому для отпуска выбирает места, где может по-настоящему расслабиться.

«Они договорились: она целый год ездит, куда хочет, но больше не выносит ему мозг с выбором совместного отдыха», — сказал инсайдер.

Знакомый пары отметил, что со временем Брухунова стала спокойнее относиться к ситуации.

«Татьяна с возрастом поумнела, видимо, и решила, что месяц можно и потерпеть, а то раньше все колотилась, устраивала концерты, требовала особенный отдых», — сказал он.

Петросян с 2019 года состоит в браке со своей помощницей Татьяной Брухуновой. Артист признавался, что сейчас исправляет ошибки молодости, когда недооценивал значимость семьи. По словам юмориста, он многие годы был «женат на работе» и не осознавал масштаб проблемы.

У пары двое общих детей: шестилетний сын Ваган и двухлетняя дочь Матильда.

У шоумена также есть 57-летняя дочь, которая родилась в его первом браке. Женщина воспитала двоих детей, а в 2020 году стала бабушкой.

Ранее жена Петросяна показала, насколько их сын похож на отца.

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