Орлова публично обратилась к Шепелеву с просьбой встретиться с крестным сыном

Певица и телеведущая Ольга Орлова (признана в РФ иностранным агентом) в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обратилась к Дмитрию Шепелеву под его постом, где телеведущий почтил память экс-супруги Жанны Фриске.

Орлова попросила у Шепелева разрешение встретиться с крестным сыном Платоном без камер и телестудий. Шоумен написал певице, что ответил ей в личных сообщениях. Подробности их беседы неизвестны.

В посте, посвященном памяти Фриске, Шепелев заявил, что получал множество предложений о встрече с Платоном от семьи певицы. По словам шоумена, он отказывал каждый раз, так как родственники Жанны хотели увидеться под камерами и в телевизионных студиях. Ведущий утверждает, что других предложений не было.

«Мне очень горько от того, что самые близкие люди для Платона безвозвратно упустили его детство, не были рядом в обычные дни, без камер и поводов. Это то, что нельзя вернуть и нельзя переснять. Я плачу, когда думаю об этом. Это их выбор, их боль, и я не могу это изменить», — поделился шоумен.

Телеведущий заявил, что встречи его сына с кем-либо — это не материал для эфира.

15 июня 2015 года Жанны Фриске не стало из-за опухоли головного мозга. После ее кончины семья певицы неоднократно жаловалась, что Шепелев не давал им увидеться с сыном артистки.

Ранее сестра Жанны Фриске назвала «петушарой» экс-супруга певицы на ее могиле.