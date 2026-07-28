«У меня была фляжечка коньячку»: Лазарева раскрыла, как Собчак запустила слухи об ее алкоголизме

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) прокомментировала в YouTube-интервью Ирине Шихман (признана в РФ иностранным агентом) слухи про свою якобы имевшуюся алкогольную зависимость.

60-летняя знаменитость заявила, отправной точкой для этих сплетен стало высказывание Ксении Собчак, сделанное еще в 2009 году.

В то время Лазарева, Собчак и Тина Канделаки вели третий сезон проекта «Две звезды» на Первом канале. Телеведущая вспомнила, что это была очень напряженная работа: она тогда участвовала в нескольких шоу и воспитывала троих детей.

По словам Лазаревой, на изматывающих ночных съемках многие члены команды носили с собой небольшие фляжки коньяка, чтобы поддерживать силы. Именно этот факт, утверждает знаменитость, использовала Собчак в одном из интервью, заявив прессе, что ее коллега пьет прямо на площадке.

«Ксения Анатольевна Собчак, когда шла к своей славе, перла как таран... Съемки были сложными, мы снимали почти по ночам. В какой-то момент, чтобы не заснуть, у меня была фляжка коньяка. У всех тогда были такие фляжки. А Ксения Анатольевна тогда вообще не пила... И вот в интервью о съемках она говорит: «Лазарева-то пьет на съемках. Пьяная была в говно!» — примерно так», — вспомнила Лазарева.

Телеведущая считает, что именно эта фраза запустила волну слухов о ее алкогольной зависимости, хотя она всегда их отрицала.

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