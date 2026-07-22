Ида Галич и Ксения Собчак устроили «обмен завистью»

Телеведущая Ида Галич призналась в рамках проекта «Что о тебе думают?» в «VK Видео», что завидует умению Ксении Собчак изящно формулировать мысли.
«Так получилось, что я родилась со специфической речью, и кусок хорошего разговора мне нужно из себя прямо доставать-выгрызать. Конечно, для меня среди этих людей я могу позавидовать только тебе (Ксении Собчак), потому что ты очень круто говоришь», — поделилась блогерша.
Собчак в ответ тоже заявила, что восхищается креативом коллеги.
«Вся моя команда знает, что есть одна вещь, в которой я очень тебе завидую и все время им говорю: ребята, вы можете мне придумать такие же веселые ролики, как у Иды Галич. Я тоже хочу не вот так с баяном, а что-то такое же веселое», — призналась она.
Также Галич и Собчак поделились своим мнением об одной из самых заметных молодых звезд соцсетей Олесе Иванченко. Галич признала масштаб популярности Иванченко. Она заявила, что ее отметкам в инфополе можно только позавидовать.
Ксения Собчак, в свою очередь, заявила, что вовсе не испытывает того же чувства к молодой коллеге.
«Вот я ей вообще не завидую, хотя она прелестная девушка. Нет там чего‑то такого, что я думаю: «Хочу также быть простушкой‑веселушкой». Секрет ее популярности в том, что ей никто не завидует — и она всем нравится», — сказала журналистка.
Ранее Галич рассказал о своих расходах. «На себя могу вообще ни рубля не потратить».