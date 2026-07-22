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Культура

Ида Галич и Ксения Собчак устроили «обмен завистью»

Телеведущая Ида Галич призналась, что завидует красноречию Собчак
Кадр из видео/Осторожно: Собчак/VK

Телеведущая Ида Галич призналась в рамках проекта «Что о тебе думают?» в «VK Видео», что завидует умению Ксении Собчак изящно формулировать мысли.

«Так получилось, что я родилась со специфической речью, и кусок хорошего разговора мне нужно из себя прямо доставать-выгрызать. Конечно, для меня среди этих людей я могу позавидовать только тебе (Ксении Собчак), потому что ты очень круто говоришь», — поделилась блогерша.

Собчак в ответ тоже заявила, что восхищается креативом коллеги.

«Вся моя команда знает, что есть одна вещь, в которой я очень тебе завидую и все время им говорю: ребята, вы можете мне придумать такие же веселые ролики, как у Иды Галич. Я тоже хочу не вот так с баяном, а что-то такое же веселое», — призналась она.

Также Галич и Собчак поделились своим мнением об одной из самых заметных молодых звезд соцсетей Олесе Иванченко. Галич признала масштаб популярности Иванченко. Она заявила, что ее отметкам в инфополе можно только позавидовать.

Ксения Собчак, в свою очередь, заявила, что вовсе не испытывает того же чувства к молодой коллеге.

«Вот я ей вообще не завидую, хотя она прелестная девушка. Нет там чего‑то такого, что я думаю: «Хочу также быть простушкой‑веселушкой». Секрет ее популярности в том, что ей никто не завидует — и она всем нравится», — сказала журналистка.

Ранее Галич рассказал о своих расходах. «На себя могу вообще ни рубля не потратить».

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