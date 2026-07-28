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Культура

Меньше чем за месяц воры ограбили сразу три музея во Франции

Во Франции в июле произошли ограбления сразу трех музеев
Gonzalo Fuentes/Reuters

В июле во Франции произошли ограбления трех музеев в департаментах Тарн, Кот-д«Ор и Нижний Рейн, пишет Le Parisien.

Как пишет газета, 1 июля в департаменте Тарн в археологическом центре Монтана дверь в хранилище сломали среди ночи. Оттуда меньше чем за 15 минут украли около 40 монет, датируемых 50 годом до н. э. Ущерб превысил €120 тыс. Спустя четыре дня воры похитили из музея Lalique в коммуне Винжен-сюр-Модер 27 ювелирных изделий. Для этого злоумышленники разбили шесть витрин кувалдами и молотками. За 10 минут они причинили ущерб на сумму более €4,5 млн.

Последнее и самое дерзкое ограбление случилось 24 июля в краевом музее в коммуне Шатийон-сюр-Сен в департаменте Кот-д«Ор. Разбив витрину, двое грабителей забрали считающееся бесценным золотое шейное украшение «Дамы из Викса» (кельтского захоронения знатной женщины во французской Бургундии). Оно весит 480 г и датируется V в. до н.э. Одного из подозреваемых в краже удалось задержать, говорится в статье.

В июне воры всего за четыре минуты обнесли аукционный дом Sant'Agostino в Турине. Перед торгами грабители сумели украсть драгоценностей на €1 млн — среди них ювелирные изделия, часы и другие предметы. После они спокойно ушли незамеченными.

Ранее во Франции украли знаменитый банан, приклеенный скотчем к стене.

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