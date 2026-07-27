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Культура

Звезда «Эдварда Руки-ножницы» о сцене оргазма с Деппом: «Ноги заворачивались»

Актриса Бейкер назвала оргазм при стрижке в «Эдварде Руки-ножницы» импровизацией
20th Century Fox Film Corporation

Трехкратная обладательница премии «Эмми» Кэти Бейкер вспомнила о съемках сцены оргазма при стрижке в фильме «Эдвард Руки-ножницы» (1990). Об этом рассказало издание Entertainment Weekly.

Перед ретроспективным показом фильма Тима Бертона в Лос-Анджелесе она призналась, что сцена была импровизацией. Ее героиня Джойс Монро влюбляется в персонажа Деппа, Эдварда с ножницами вместо рук, и приходит к нему на стрижку.

«Там я испытываю легкий оргазм от всего этого, и мои ноги как бы заворачиваются. Ну, этого не было в сценарии или что-то в этом роде. Я это придумала», — заявила 76-летняя Кэти Бейкер.

В результате ступни актрисы с поджатыми пальцами сняли крупным планом.

«Тим говорит: «Сними этих ступни», — вспоминает актриса.

Рассказывая о взаимодействии 27-летним на тот момент Деппом, Бейкер отметила, что молодой актер был «просто очаровательным, славным, милым и профессиональным».

Ранее режиссер «Кодекса Данте» объяснил, почему в фильме не снялся его друг Джонни Депп.

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