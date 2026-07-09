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Культура

Режиссер «Кодекса Данте» объяснил, почему в фильме не снялся его друг Джонни Депп

Режиссер Шнабель заявил, что Оскар Айзек находится на пике своей актерской формы
Ettore Ferrari/Keystone Press Agency/Gobal Look Press

Американский режиссер Джулиан Шнабель в интервью для «Газеты.Ru» рассказал, почему главную роль в его новом фильме «Кодекс Данте» исполнил не Джонни Депп, близкий друг постановщика.

«Мы крепко подружились с Джонни Деппом в 90-х — в том числе благодаря моей ленте «Пока не наступит ночь» с его участием. И впоследствии обсуждали, что хотим еще поработать вместе. Джонни в какой-то момент приобрел права на роман Ника Тошеса «Кодекс Данте». Ник был его близким другом, Джонни всегда к нему хорошо относился. Однажды Депп показал мне несколько книг, по которым хотел бы снять фильмы. И я выбрал именно эту — пожалуй, самую сложную из всех. Вообще изначально я думал, что роль Ника сыграет сам Джонни. Однако жизнь вносит свои коррективы. Планы поменялись, он занялся другими проектами, а я продолжил работать над сценарием. Потом я познакомился с самим Ником Тошесом и Грегом Чимино (исполнительный продюсер проекта. — «Газета.Ru»). Ник прочитал мой сценарий, ему очень понравилось. И он захотел, чтобы именно я снял этот фильм», — поделился режиссер.

В итоге главная роль досталась Оскару Айзеку, который пытался попасть в проект еще задолго до старта съемок.

«Оскар Айзек — мой друг и замечательный актер. Он ознакомился со сценарием еще восемь лет назад и сказал: «Если Джонни не будет сниматься, я бы с удовольствием сыграл эти роли — Ника и Данте». Считаю, что как актер Оскар способен сыграть все что угодно. А сейчас он и вовсе находится на пике своей актерской формы. Его игра в этом фильме... Мне даже трудно назвать это игрой... Мне кажется, он и есть Ник и Данте», — отметил Шнабель.

Подробнее о фильме «Кодекс Данте», который вышел в российский прокат 9 июля, читайте здесь.

Ранее звезда «Кодекса Данте» Галь Гадот призналась, что обожает сниматься с Оскаром Айзеком.

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