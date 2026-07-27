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Культура

Врач о переломе сустава как у Пугачевой: «Кость как кукурузная палочка»

Ортопед Литвиненко назвал перелом у певицы характерным для лиц старшего возраста
Кадр из видео/YouTube

Врач-ортопед Андрей Литвиненко рассказал о переломе сустава как у народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Специалиста цитирует aif.ru.

Недавно Пугачева призналась, что несколько месяцев назад сломала ногу и тазобедренный сустав. По словам Литвиненко, что подобные травмы характерны для лиц старшего возраста.

«В пожилом возрасте такие переломы происходят, как правило, на фоне остеопороза, то есть потери костями кальция и прочности. По своей структуре в этом возрасте кость напоминает кукурузную палочку, то есть при любом внешнем воздействии кратно увеличивается риск получить перелом», — объяснил он.

Ортопед обратил внимание на то, что если молодой человек или даже среднего возраста упадет с высоты собственного роста, то он получит максимум ушиб. Для человека в возрасте такое падение очень часто оборачивается тяжелой травмой, говорит врач. Он добавил, что при подобного рода переломах достаточно часто устанавливают эндопротезы.

«Когда происходит перелом именно тазобедренного сустава, людям в пожилом возрасте сразу устанавливают эндопротез. К этому возрасту, как правило, тазобедренный сустав уже достаточно изношен, поэтому чтобы дважды не оперировать на одном и том же месте, иногда предлагают сразу провести эндопротезирование», — рассказал Литвиненко.

Ранее появились кадры, на которых Алла Пугачева передвигается с тростью.

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