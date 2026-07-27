Тайной невестой Анатолия Цоя оказалась его жена

Super: певец Цой обвенчался с женой, с которой 15 лет состоит в браке

«Тайной невестой» исполнителя Анатолия Цоя оказалась его же жена, сообщило издание Super со ссылкой на собственный источник.

Недавно 36-летний экс-солист MBAND опубликовал кадры с венчания, прикрыв лицо супруги эмоджи. СМИ предположили, что речь идет о свадьбе с новой возлюбленной, которую певец скрывает. Однако, по данным Super, Цой уже около 15 лет состоит в браке с Ольгой Ким, а кадры, которые показал Цой, были сделаны на венчании.

Как рассказало издание, у Ольги и Анатолия не трое детей, о которых было известно ранее, а пятеро — три дочери, сын и еще одна дочь. Старшей из девочек сейчас 14 лет, младшему мальчику — 4 года.

Super добавляет, что у женщины с таким же ФИО, как у Ольги Ким, есть ИП, которое занимается розничной торговлей.

Ранее Анатолий Цой рассказал о своем желании лично встретиться с фанатами.