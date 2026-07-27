Долина раскрыла судьбу своих старых нарядов: «Половину гардероба отдала»

Певица Долина раскрыла, что ее старую одежду теперь носит внучка

Певица Лариса Долина раскрыла, что часть ее старых нарядов теперь носит ее 14-летняя внучка Александра. Слова артистки передал «Пятый канал».

Долина рассказала, что у нее сохранились некоторые вещи, которые она носила в то время, когда была заметно стройнее. Сейчас все эти наряды обрели вторую жизнь, став частью гардероба внучки певицы. По словам артистки, девочка с удовольствием носит эту одежду.

«Я ей половину своего гардероба отдала. Так радуюсь, когда вижу на ней свои бывшие вещи», — призналась исполнительница.

До этого Лариса Долина говорила, что по-прежнему не употребляет пищу после 14:00. Певица подчеркнула, что ее рацион тщательно продуман: она ориентируется на специальный список продуктов и делит их по цветам, отдавая предпочтение «зеленым» продуктам, которые ей можно есть.

Кроме того, артистка раз в год сдает анализы, чтобы корректировать питание и поддерживать его максимально сбалансированным.

Ранее стало известно, что у Долиной появилась новая квартира, значительно лучше прежней.