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Культура

Лоза о недовольных зрителях на концертах: «Имеют право сидеть с любым выражением лица»

Певец Юрий Лоза заявил, что зрители имеют право быть недовольными на концертах
Из личного архива Юрия Лозы

Певец Юрий Лоза прокомментировал поведение Настасьи Самбурской, отчитавшей зрителя на своем концерте за недовольное выражение лица. Он заявил «Газете.Ru», что люди имеют право демонстрировать разные эмоции во время выступлений звезд.

По признанию Лозы, он незнаком с Самбурской и ее творчеством. Он отметил, что по этой причине не может обсуждать ее поступок. При этом певец подчеркнул, что знаменитости не должны обращать внимание на заинтересованность зрителей во время концертов.

«Если люди заплатили за билет в зале, они имеют право сидеть с любым выражением лица. Но если артист согласился на выступления в местах, где люди пришли не по билетам, а заняты еще чем-то, скажем, едой, обсуждением своих дел или купанием в бассейне, то выражение их лиц артиста вообще не должно интересовать», — заявил Лоза.

В сети опубликовали ролик с концерта Настасьи Самбурской, во время которого она остановила шоу, чтобы отчитать зрителя. Артистке не понравилось его выражение лица, и она попросила больше не пускать его на свои выступления. Одни пользователи посчитали слова исполнительницы шуткой, однако некоторые отметили, что она не должна была публично обращаться к недовольному мужчине.

Ранее Самбурская послала матом фанатку из-за записки в букете.

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