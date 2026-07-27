Фестиваль Игоря Бутмана в Петербурге собрал 210 тысяч зрителей

III международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль под руководством Игоря Бутмана завершился 26 июля в Большом зале филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

За неделю события посетили более 210 тысяч человек — это рекордное количество зрителей за всю историю проведения фестиваля. Всего прошло более 170 концертов с участием свыше 600 ведущих музыкантов из России и зарубежных стран.

Впервые за три года существования фестиваля бесплатная образовательная программа прошла в Доме книги, Джаз-клубе Игоря Бутмана и студии танца Jazz Message. Концерты под открытым небом состоялись в Юсуповском саду, на Площади Искусств, в Таврическом саду, в парке «Озеро Долгое» и в Нижнем парке музея-заповедника «Петергоф».

На закрытии фестиваля объявили результаты Третьего Всероссийского конкурса джазовых композиторов. Лауреатами стали 20 композиторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Тулы, Пензы, Ярославля, Дмитрова, Уфы и других городов.

Также на фестивале вручили Всероссийскую профессиональную джазовую премию. Победителями стали Игорь Бутман (тенор и сопрано-саксофон), Антон Чекуров (альт-саксофон), Сергей Головня (баритон-саксофон), Гасан Багиров (гитара), Олег Аккуратов (рояль и вокал), Алина Енгибарян (вокал), LRK Trio (лучший малый ансамбль) и другие. Статус «легенды джаза» получил Алексей Козлов.

«Проекты подобные нашему дают возможность Санкт-Петербургу раскрываться по-новому. И этот позитивный настрой, которым зарядила нас прошедшая джазовая неделя в Петербурге, дает нам энергию сделать следующий, четвертый, фестиваль на том же уровне и такого же качества», — поделился Бутман.

Фестиваль впервые прошёл в 2024 году и сразу утвердился как крупнейшее музыкальное событие Петербурга.

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