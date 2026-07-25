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Культура

В России открыли новый памятник Владимиру Высоцкому

Памятник артисту Высоцкому появился в Омске
Telegram-канал «Хоценко о важном»

В Омске появился памятник артисту театра и кино, автору-исполнителю Владимиру Высоцкому. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Новый монумент в культурной столице России 2026 года Хоценко открыл вместе с заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком.
 
«Владимир Семенович был не просто талантливым артистом, он был голосом эпохи, искренним и правдивым. Его песни и стихи до сих пор актуальны и заставляют задуматься о жизни, о любви, о правде и справедливости», — отметил глава региона.

За создание памятника Хоценко поблагодарил меценатов Вячеслава Марцинкевича и Василия Черемисина, а также скульптора Виктора Костенко и архитектора Александра Бегуна.

25 июля 1980 года Владимира Высоцкого не стало в возрасте 42 лет. Проститься с ним на Ваганьковское кладбище пришли десятки тысяч людей несмотря на то, что официальные СМИ о кончине звезды молчали: в Москве проходили Олимпийские игры.

Ранее песня Владимира Высоцкого прозвучала в эфире британского радио.

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