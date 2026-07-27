«Потеряла все доверие»: вновь запевшей на русском Брежневой предрекли крах карьеры

Продюсер Павел Рудченко в беседе с «Газетой.Ru» призвал не позволить Вере Брежневой вновь зарабатывать на россиянах. Он отметил, что ее поступки нельзя прощать.

По словам продюсера, решившая вновь петь на русском языке артистка вряд ли будет пользоваться спросом. Он не исключил, что Брежнева может снизить гонорар, но это не повлияет на востребованность.

«Несомненно, Вера Брежнева потеряла все доверие среди россиян, благодаря которым стала известной. Мне кажется, она уже не сможет рассчитывать на второй шанс после того, что сделала. Поддержка ВСУ, все ее эксперименты с новым брендом, материалом и идеологией — это просто показало, что Вера Брежнева там, где платят. Публика для нее не особо что-то значит, важны только деньги. Я не думаю, что в принципе даже за меньший гонорар она будет интересна», — рассказал Рудченко.

Продюсер отметил, что в дальнейшем ради заработков Брежнева может попытаться вернуться на российскую сцену. А этого, как он считает, допустить нельзя.

«Я бы обратил особое внимание общественников на Веру, если она захочет работать на территории России, и постарался бы всеми возможными способами не дать ей монетизировать творчество. Таким артистам в нашей стране не место, я так считаю. Вот выбрала новый контент, бренд, работая на украинскую власть, пусть там теперь и развивается. А то, что она теряет монетизацию и не может зарабатывать нормально, это ее собственный выбор», — заявил Рудченко.

По данным Mash, Брежнева, последние годы выступающая под псевдонимом VIRA, вновь согласна петь на русском языке для россиян на нейтральных территориях. За свои концерты исполнительница просит 5,8 млн рублей. Как сообщил источник, за эти деньги артистка даже готова забыть про политические заявления.

Ранее Брежнева снялась в топе с откровенным декольте и юбке.