Французские средневековые крепости признали объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО

Восемь средневековых крепостей на юге Франции вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение об этом было принято на 48-й сессии Комитета всемирного наследия в южнокорейском Пусане, передает France3.

В список вошли крепости Агилар, Каркассон, Ластур, Монсегюр, Пейрепертюз, Пюилоран, Керибюс и Терм. Все они расположены на территории департаментов Од и Арьеж. Эти укрепления, известные также как «катарские замки» (замки катаров), представляют собой уникальную систему оборонительных сооружений, возведенных в XIII веке. Общая площадь объекта превышает 9,4 тыс. гектаров.

Идея включения этих памятников в список ЮНЕСКО обсуждалась на протяжении последних 13 лет. В подготовке заявки участвовали государственные органы, местные власти, собственники сооружений и научные эксперты. Среди них особую роль сыграла Ассоциация миссии всемирного наследия, которая координировала работу над досье. По мнению специалистов, эта система укреплений не имеет аналогов в мире.

Председатель департамента Од Элен Сандранье назвала это событие «огромной гордостью».

«Это огромная гордость — получить включение наших крепостей в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Они присоединяются к великим памятникам, которые рассказывают историю человечества», — заявила она.

Заявка, подготовленная департаментом Од и Ассоциацией миссии всемирного наследия, стала единственной французской номинацией в 2026 году. В этом же году в список ЮНЕСКО были также включены пляжи Нормандии, где проходила высадка союзников в ходе Второй мировой войны.

Ранее ЮНЕСКО включила шесть памятников в список находящихся под угрозой объектов.